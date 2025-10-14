Das Steam Next Fest ist zurück mit Hunderten von Demos, die ihr ausprobieren könnt

HQ

Wenn ihr aus irgendeinem Grund keinen riesigen Rückstau an Spielen habt, die ihr durchspielen müsst, oder wenn ihr das einfach ignorieren und etwas Neues ausprobieren möchtet, dann bietet euch Steam Next Fest jetzt Zugang zu Hunderten von Demos. Wie so oft veranstaltet Steam ein Festival mit vielen verschiedenen Demos, bei dem begeisterte Gamer vor der Veröffentlichung Zugang zu Titeln erhalten, damit sie sich ein besseres Bild davon machen können, was sie erwartet.

Wie bereits erwähnt, gibt es Hunderte von Demos, die man durchlaufen kann, wenn man jetzt die Steam Next Fest-Seite öffnet, und da das Festival am 20. Oktober endet, bleibt nicht viel Zeit, um sie alle zu spielen. Wenn ihr eine schnelle Empfehlung auf der Grundlage dessen wünscht, was wir im Auge haben, haben wir unten 10 Demos verschiedener Genres zusammengestellt, die euch als Orientierungshilfe im Chaos der unzähligen Demos dienen sollen.



Tides of Tomorrow - Abenteuer/Choose Your Own Adventure



Cloudheim - RPG/Abenteuer/Mehrspieler



Ambrosia Sky - Action/Abenteuer/Stilisiert



All Hands on Deck - Puzzle/Koop/Niedlich



Bru & Boegie: Episode 1 - Get da MILK! - Surreal/Point-and-Click



Skate Story - Abenteuer/Einzelspieler/Indie



Tears of Metal - Third-Person/Action/Roguelite



Hobby Horse: First Ride - Simulation/Lustig



Servant of the Lake - Puzzle/Point-and-Click



Digested - Horror/Survival Horror



Es gibt natürlich unzählige andere Spiele, die ihr euch auf dem Steam Next Fest ansehen könnt, wenn ihr die Demos selbst durchstöbern möchtet, und zum Glück sieht es nach ein paar Blicken auf die Homepage nicht so aus, als würden wir dieses Jahr zu viele Roguelike-Kartenkämpfe durchforsten.

Teile uns mit, welche Spiele du beim Steam Next Fest spielen wirst und ob du eines aus unserer Liste ausprobierst.