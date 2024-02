Das Steam Next Fest ist jetzt live, aber es gibt es nicht mehr lange

HQ

Das Steam Next Fest ist da und gibt den Spielern die Möglichkeit, sich Demos für ihre kommenden Lieblingstitel anzusehen. Wenn Sie jedoch ein paar Demos in Ihren vollen Terminkalender quetschen möchten, empfehlen wir Ihnen, eine Liste Ihrer Prioritäten zu erstellen.

Dieses Next Fest ist nur bis zum 12. Februar verfügbar, was bedeutet, dass ihr wahrscheinlich keine Zeit haben werdet, euch alles anzusehen, was es zu spielen gibt. Einige unserer Top-Tipps aus dem Angebot sind:



Dungeonborne



Pazifischer Antrieb



Sturmtor



Jahrtausende



Never Grave: Die Hexe und der Fluch



Hinterzimmer



Diese sollten euch eine Vielzahl von Erlebnissen bieten, aber es gibt immer noch Hunderte weitere Spiele, die ihr euch auf dem Next Fest als Ganzes ansehen könnt. Wenn Sie sie selbst sehen möchten, klicken Sie hier und lassen Sie uns wissen, was Sie sich ansehen werden.