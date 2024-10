Das Steam Next Fest ist da mit viel zu vielen Demos, als dass wir sie uns in einer Woche ansehen könnten Wenn Sie sehen möchten, was für den Rest dieses Jahres und Anfang 2025 auf Sie zukommt, können Ihnen diese Demos einen guten Überblick geben.

HQ Falls Sie etwas Freizeit haben und sich nicht mit den unzähligen Spielen in Ihrer Steam-Bibliothek beschäftigen möchten, ist das neue Steam Next Fest ideal für Sie. Zahlreiche Demos stehen Ihnen bis zum 21. Oktober zur Verfügung. Auch wenn Sie nur eine Woche Zeit haben, bietet sich ausreichend Gelegenheit, einige neue Spiele vor ihrer Veröffentlichung auszuprobieren. Aber was sollten Sie sich ansehen? Nun, das ist eine schwierige Frage, und es hängt eindeutig von Ihrem Geschmack ab. Wenn Sie jedoch einige Empfehlungen wünschen, haben wir sie unten aufgeführt:

Achtung vor Goblins - Physikbasierte Sandbox mit einigen seltsamen und verrückten Goblins.



Dieseldome: Oil & Blood - Boomer-Shooter-Action-Roguelike.



Midnight Murder Club - Furchterregender und unterhaltsamer Horror-Multiplayer-FPS.



Permafrost - Tolle Vorbereitung auf den Winter in diesem Survival-Spiel.



Commandos: Origins - Top-Down-Strategie für Fans von Geschichte und XCOM.



Sand - Mortal Engines trifft Dune.



Coldridge - Red Dead: Redemption und Civilization treffen in diesem Roguelite-Builder aufeinander.

Das sind nur eine Handvoll Titel, die wir beim bisherigen Stöbern auf dem Next Fest interessant fanden. Wenn Sie selbst sehen möchten, was Steam zu bieten hat, können Sie sich hier die gesamte Fülle an Spielen ansehen.