Das Steam Deck feiert drei Jahre Erfolg auf dem Handheld

Es ist jetzt drei Jahre her, dass Valve die Welt mit seinem winzigen Handheld-PC begeisterte, der in vielerlei Hinsicht den Markt für tragbare Spiele neu definiert und Zweifler in treue Fans verwandelt hat. Trotz des etwas turbulenten Starts hat es das Steam Deck mittlerweile geschafft, fast vier Millionen Einheiten zu verkaufen. Damit werden Konkurrenten im gleichen Segment wie Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go und MSI Claw weit übertroffen, die zusammen Berichten zufolge weniger als zwei Millionen Einheiten, also nicht einmal die Hälfte, verkauft haben.

Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC (via The Verge) hat das Steam Deck durchweg dominiert, vor allem dank seines einzigartigen Proton-Betriebssystems, der anpassbaren Steuerung und des extremen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die neueren Handheld-Geräte mögen das Steam Deck in Bezug auf die Leistung übertreffen, aber keines von ihnen hat auch nur annähernd die Popularität von Valves Gerät erreicht.

Der Klatsch und Tratsch über einen möglichen Nachfolger, ein Steam Deck 2, gibt es natürlich schon lange. Aber Valve scheint eine abwartende Haltung einzunehmen, vermutlich in Erwartung eines bedeutenden technologischen Fortschritts, um sicherzustellen, dass das Steam Deck eine dominierende Kraft auf dem Markt bleibt.

