Das Steam Deck Dock bringt Ihr Handheld-Erlebnis auf den großen Bildschirm

HQ

Wie Nintendos Switch-System möchte Valve anscheinend auch, dass wir unser Steam Deck auf dem großen Fernseher spielen können, wenn wir jemals die Gelegenheit dazu bekommen.

Das Steam Deck Dock macht genau das, was Sie sich vorstellen würden, und bringt das Handheld-Erlebnis des Steam Decks auf den größeren Bildschirm Ihres Monitors oder Fernsehers. Das alles kostet weniger als ein Thunderbolt-Dock, was in unseren Büchern sicherlich ein Gewinn ist.

Ist das Steam Deck Dock seinen Preis wert oder ist es eher ein unnötiges Zubehör? Finden Sie es in der folgenden Übersicht heraus: