Das Steam Deck 2 ist Berichten zufolge endlich mit der Zen 6-Architektur auf dem Weg

Schnappen Sie sich eine Serviette – saftige Gerüchte kommen herein. Glaubwürdige Gerüchte behaupten nun, dass Valve die Motivation gefunden hat, einen echten Nachfolger für das Steam Deck zu bauen, und das Herzstück aus Silizium könnte ein Biest sein: eine Zen 6-basierte AMD-APU mit dem Codenamen "Magnus". Wenn das stimmt, sprechen wir von einem kolossalen Leistungssprung. Es wird gemunkelt, dass dieselbe APU die PlayStation und Xbox der nächsten Generation antreiben wird, obwohl jede Steam Deck 2-Version vermutlich eine verkleinerte Variante wäre, die auf Handheld-Thermik und Akkulaufzeit abgestimmt ist.

Im Podcast "Moore's Law Is Dead" sagte die Crew:

"Interne Quellen deuten darauf hin, dass Valve an seinem nächsten Gerät arbeitet, was auf ein Steam Deck 2 hindeutet. Darüber hinaus soll es einen großen Leistungsschub liefern, der auf einer jetzt durchgesickerten AMD 'Magnus' Zen 6 APU basiert, die voraussichtlich die PS6 und die nächste Xbox antreiben wird."

Dennoch warnen mehrere Branchenbeobachter davor, dass ein Steam Deck 2 frühestens im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Es wird nicht erwartet, dass das Zen 6-Silizium selbst real wird und die Hardware frühestens 2026 – vielleicht sogar 2027 – ausgeliefert wird. Was auch immer Valve vorhat, wir befinden uns sehr in der frühen Gerüchtezone, und es wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis ein Deck der zweiten Generation in unseren Händen landet. So sehr wir alle davon träumen, Geduld ist das A und O.

Derweil sprintet die Konkurrenz. Lenovos Legion Go S kommt mit SteamOS. Microsoft/ASUS haben ihr Handheld-Projekt für später in diesem Jahr geplant. Und Valves eigene "Deckard"-VR-Bemühungen sprudeln weiterhin im Hintergrund. Mit anderen Worten: Die Landschaft wird schnell überfüllt, und dieser Druck könnte beeinflussen, ob - und wann - Valve tatsächlich grünes Licht für ein ausgewachsenes Steam Deck 2 gibt.