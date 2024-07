Das Startdatum von The Operator wurde bestätigt

Entwickler Bureau 81 hat das genaue Veröffentlichungsdatum für seinen kommenden narrativen Abenteuertitel The Operator bekannt gegeben. Ursprünglich für diesen Juli bestätigt, kennen wir jetzt auch das feste Datum.

Es wird der 22. Juli sein, wenn Fans The Operator auf dem PC ausprobieren können. Der Titel gilt als "verschwörungsgetriebene Erfahrung, die von Akte X inspiriert ist" und in dem die Spieler in die Rolle eines Mitarbeiters der FDA-Organisation schlüpfen, die mit der Jagd auf Cyberkriminelle beauftragt ist. Hier geht es darum, den größten Fisch von allen zu fangen, den berüchtigten und meistgesuchten Verbrecher HAL.

Um dies zu tun, müssen Sie Video- und Fotoanalysatoren, Bürger- und Fahrzeugdatenbanken, Chemscan-System, Notepad und alles auf einer voll funktionsfähigen Computerkonsole verwenden. Mit vielen Rätseln und Geheimnissen, die es zu lösen gilt, musst du den Fall lösen, um vermisste Personen zu finden, Morde aufzudecken und Cyberangriffe zu stoppen, um HAL zu fangen.

Werden Sie sich The Operator ansehen, wenn es am 22. Juli ankommt?