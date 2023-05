Das Startdatum von Avatar: The Way of Water für Disney+ bestätigt

HQ

Es ist schon ein paar Wochen her, dass uns mitgeteilt wurde, dass Ant-Man and The Wasp: Quantumania ab diesem Mittwoch auf Disney+ verfügbar sein wird. Tolle Neuigkeiten, aber diese Ankündigung führte zu noch mehr Fragen darüber, wann Avatar: The Way of Water seinen Weg zum Streaming-Dienst finden wird. Jetzt haben wir endlich die Antwort.

Der folgende Trailer zeigt, dass Avatar: The Way of Water am 7. Juni auf Disney+ verfügbar sein wird, wir sind also nur noch drei Wochen davon entfernt, es im Rahmen des Abonnementdienstes "kostenlos" zu Hause zu genießen.