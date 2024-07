Das Splatoon 3 Große Festival findet vom 13. bis 16. September statt

HQ

Nintendo plant ein riesiges Event für Splatoon 3 Spieler, um den zweiten Jahrestag der Veröffentlichung des Spiels zu feiern. Um die Unterstützung für den Titel zu feiern, wird für den 13. bis 16. September 2024 das Große Festival vorbereitet, bei dem Spieler aus der ganzen Welt den Wettbewerb und die Musik nicht nur des Deep Cut aus diesem Eintrag, sondern aller Bands genießen können, die Teil aller drei Spiele der Nintendo-Serie waren.

Es ist derzeit nicht bekannt, wie die Teamwettbewerbe während des 72-stündigen Festivals organisiert werden, aber wir wissen, dass am 25. Juli ein physisches Copy-Pack Splatoon 3, ein Code für den Splatoon 3 Expansion Pass und ein 3-monatiges Einzelabonnement für Nintendo Switch Online in den Handel kommen werden, um mehr Teilnehmer anzuziehen. Und eine Woche vor dem Event, am 5. September, werden auch die neuen Amiibo-Sets eintreffen.

Bereit für das große Event von Splatoon 3 an seinem zweiten Geburtstag?