Das Spin-off von Sonic the Hedgehog's Knuckles hat mit den Dreharbeiten begonnen

Die Premiere von Sonic the Hedgehog 2 war noch Monate entfernt, als Paramount ankündigte, eine Fortsetzung und eine Spin-off-Serie mit Idris Elbas Knuckles in der Hauptrolle zu machen, also haben wir lange auf weitere Neuigkeiten gewartet. Das soll sich nun ändern.

Jeff Fowler, der Regisseur der beiden Sonic the Hedgehog-Filme und Hauptdarsteller des Spin-offs, hat angekündigt , dass das, was scheinbar nur Knuckles heißt, mit den Dreharbeiten begonnen hat, und es sieht so aus, als würde unser roter Freund dieses Mal seinen coolen Cowboyhut tragen.

Nicht nur das. Variety hat erfahren, dass Adam Pally und Tika Sumpter ihre Rollen als Wade Whipple bzw. Maddie wiederholen werden, während Edi Patterson, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann und Scott Mescudi einige noch nicht angekündigte Rollen in der Serie spielen werden.

Erwarten Sie, in den kommenden Monaten noch viel mehr zu erfahren, da Knuckles voraussichtlich noch in diesem Jahr auf Paramount+ starten wird.