Das Spin-off Temtem Swarm erscheint zusammen mit dem F2P-Plattformer eWorlds

Es waren ein paar hektische Monate für das in Alicante ansässige Studio GGTech Games. Im Oktober veröffentlichten sie eWorlds, einen Free-to-Play-Titel, den man alleine oder im Koop voller Rätsel und Plattform-Herausforderungen spielen kann, und am 13. November veröffentlichten sie zusammen mit Crema Games Temtem: Swarm, ein Roguelite mit isometrischer Ansicht, das im Temtem-Universum spielt.

Es waren ihre Erfahrungen mit anderen Fre-to-Play-Titeln, die das Studio dazu ermutigten, ineWorlds diesem Format zu veröffentlichen: "Bei GGTech sind wir ein Team, das es liebt, Multiplayer-Erlebnisse zu schaffen", sagt Juan Castillo, CEO des Studios. "Wir spielen gerne zusammen, wir mögen Spiele wie Minecraft, Roblox... Wir haben viele Karten im Fortnite-Kreativmodus erstellt... Noch wichtiger ist, dass wir es lieben, zu experimentieren und neue Mechaniken, neue Werkzeuge, neue Technologien auszuprobieren... So wurde auch eWorlds geboren, das ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt in unseren Händen war, und dann stellten wir fest, dass die Spieler in den Betas und innerhalb des Teams eine tolle Zeit beim Spielen hatten, also beschlossen wir, es auf Steam hochzuladen. Wir würden uns freuen, wenn Leute, die Partyspiele und andere Spiele wie diese mögen, mit ihren Freunden Spaß haben könnten, und das alles zu 100% kostenlos."

"Einige Leute haben uns gefragt, warum wir es kostenlos veröffentlichen. Wir denken, dass es der richtige Preis für das Erlebnis ist, das wir anbieten", sagt Anna Solbes, die offensichtlich scherzt. "Im Ernst, wir haben Baldur's Gate 3 nicht gemacht, wenn nicht eWorlds. Wir denken, dass die Erfahrung interessant genug ist, um veröffentlicht zu werden, und weil wir die Spieler respektieren, wollten wir ein Modell ohne Monetarisierung oder Lootboxen jeglicher Art haben. Aber wenn unsere Spiele dazu beitragen können, etwas Licht in die Branche zu bringen, ist das ein Gewinn."