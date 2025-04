Das Spin-off-Studio The Witcher ging vollständig in CD Projekt Red auf

Bereits im Jahr 2021 erwarben The Witcher und das Cyberpunk 2077-Studio CD Projekt Red The Molasses Flood. Seitdem arbeitet der in Boston ansässige Entwickler an einem Spin-off der The Witcher-IP mit dem Codenamen Project Sirius.

Diese Woche hat The Molasses Flood, wie von Eurogamer entdeckt, bestätigt, dass das Studio vollständig mit CD Projekt Red fusioniert wurde. "Wir möchten Sie darüber informieren, dass The Molasses Flood LLC ('TMF') am 1. April 2025 mit CD Projekt Red Inc. ('CDPR Inc.'), einem Unternehmen, das Teil der CD Projekt Group ist, fusioniert hat", heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Entwicklers.

The Molasses Flood hat den Betrieb als eigenständige juristische Person eingestellt, wird aber unter CD Projekt Red als Teil der CD Projekt Gruppe weitergeführt. Auch wenn dies einige beunruhigen mag, vor allem nach den Entlassungen im Studio vor ein paar Jahren, gibt es Hoffnung unter den Entwicklern von The Molasses Flood.

Auf LinkedIn gab der Mitbegründer des Studios, Damian Isla, eine Erklärung ab, in der er seinen Abschied ankündigte, in der er auch sagte, dass er glaube, dass die Fusion eine gute Sache für das Studio sei. "Natürlich ist das eine große Veränderung. TMF war in den letzten zehn Jahren ein großer Teil meines Lebens, und ich bin stolz darauf, etwas aufgebaut zu haben, das so lange Bestand hat wie TMF, in einem Marktumfeld, das kleinen Teams wie unserem oft ziemlich feindlich gesinnt ist", schrieb er.

Project Sirius befindet sich noch in der Entwicklung. Wir haben derzeit keine Updates zu den Release-Informationen, aber vielleicht ist diese Fusion ein Schritt in die richtige Richtung für die Zukunft des Projekts.