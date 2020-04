Das spielt ihr am langen Osterwochenende (fast) kostenlos

Wer bei den neuesten Games up to date sein will, muss sich unweigerlich einschränken, nicht nur zeitlich sondern auch finanziell. Wer einen kleineren Geldbeutel zur Verfügung hat, der kann trotzdem auf seine Kosten kommen, da Gaming-Firmen aus aller Welt an den Wochenenden vermehrt Testphasen planen und ihre Spiele ganz oder teilweise kostenlos zur Verfügung stellen.

Microsoft bietet ihren aktiven Mitgliedern des Dienstes Xbox Live Gold noch bis zum 12. April Gears 5 an, das kürzlich mit einem neuen Titel-Update versehen wurde. Override: Mech City Brawl und Hitman (2016) stehen ebenfalls in diesem Zuge auf der Xbox One bereit.

Ubisoft lässt euch am Wochenende The Crew 2 spielen, allerdings gilt dieses Angebot lediglich für PS4 und PC (Uplay). Wer sich über die Feiertage drinnen etwas sportlich betätigen möchte, darf Just Dance Unlimited, den Premium-Dienst von Just Dance 2020, einen Monat lang kostenlos nutzen und auf alle Online-Songs zugreifen.

Bethesda erlaubt uns noch bis zum 13. April in The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited reinzuschauen. Das Angebot besteht auf Playstation 4, Xbox One und PC und ermöglicht allen Interessierten einen Auftakt in die kommende Greymoor-Kampagne.

Im Epic Games Store stehen mit Close to the Sun und Sherlock Holmes: Crimes and Punishment derzeit zwei Spiele für Mystery-/Thriller-Fans bereit. Ihr könnt die beiden Games bis zum 16. April auf eurem angemeldeten Account freischalten.

Außerdem könnt ihr Google Stadia Pro derzeit für zwei Monate testen, was euch neun weitere Titel kostenlos zur Verfügung stellt: Destiny 2, Grid, Gylt, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks und Thumper.

Für Anime-Fans gibt es übrigens derzeit auch ein spannendes Angebot von Anime on Demand, die ihr gesamtes VOD-Sortiment noch bis zum Montag kostenlos bereitstellen. Ihr könnt die Serien und Filme mindestens mit deutschen Untertiteln anschauen, häufig ist auch eine vollständige Vertonung vorhanden. Ihr braucht zum Schauen lediglich einen registrierten Account.