Das Spielen von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung könnte dir eine Sperre für 8.000 Jahre einbringen

HQ

Forza Horizon 6 wurde gestern versehentlich geleakt, und Leute haben Bilder und Videos geteilt, die bestätigen, dass das Leck echt ist. Das Herunterladen ist natürlich illegal, und Playground und Microsoft haben nun angekündigt, die härtesten Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen zu bestrafen, die die geleakten Dateien herunterladen.

Über Reddit (in einem inzwischen gelöschten Beitrag) berichtet eine Person, dass sein Konto bis zum Jahr 9999 gesperrt wurde – genauer gesagt am Neujahrstag, sodass er am 1. Januar im Jahr 10.000 wieder auf Kurs kommen und Xbox spielen und Forza Horizon 6 spielen kann (obwohl wir natürlich nicht wissen, ob Abwärtskompatibilität bis dahin noch verfügbar sein wird). Auf X erklären sie die Regeln:

"Wir ergreifen strenge Durchsetzungsmaßnahmen gegen alle Personen, die auf diesen Build zugreifen, einschließlich franchise-weiter und Hardware-Sperren."

Kurz gesagt, es ist möglich, mit Forza Horizon 6 anzufangen, aber es besteht das Risiko, dass der Sperrhammer zuschlägt. Hart. Wenn du wirklich anfangen willst zu spielen, gib ein paar Euro extra für eine teurere Version aus, und du kannst schon ab dem 15. Mai einsteigen.