Das Spiel von Will Smith Undawn hat nicht einmal 1% seines Budgets eingenommen

Wussten Sie nicht, dass Will Smith die Hauptrolle in einem Zombie-Shooter für Handys und PCs spielt, der von der chinesischen Firma Tencent entwickelt wurde? Keine Sorge, du bist nicht der Einzige. Der Titel hat weder Spieler noch Kritiker sonderlich angezogen, und jetzt haben die Entwickler Reuters gesagt, was für ein riesiger Flop Undawn ist, acht Monate nach seiner Veröffentlichung.

Der Titel, der mit einem Budget von rund 140 Millionen US-Dollar aufwartet - etwa doppelt so viel wie beispielsweise Sucker Punchs massives Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima - hat nur einen Bruchteil davon wieder eingespielt. Genauer gesagt wird es auf 287.000 US-Dollar geschätzt, was nur 0,2 % (!) des Gesamtbudgets entspricht. Der Spielerhöhepunkt wurde kurz nach dem Start mit etwas mehr als 8,5 Tausend gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht, fiel dann aber stark ab und liegt nun bei durchschnittlich 900 pro Monat.

Im jüngsten Quartalsbericht teilte James Mitchell, Chief Strategy Officer von Tencent, den Investoren mit, dass sie sich vor allem aufgrund des katastrophalen Ergebnisses von Undawn nun auf bekanntere Serien, einfachere Party-Titel und Genshin Impact-ähnliche Anime-Rollenspiele konzentrieren werden.

James Mitchell, Chief Strategy Officer von Tencents:

Wir konzentrieren uns auf weniger Spiele mit größerem Budget, [...] In der Regel versuchen wir, die größten Wetten auf Spiele abzuschließen, die entweder auf einer erfolgreichen IP basieren... Oder Spiele, die sich um den bewährten Gameplay-Erfolg in einer Nische drehen und diese auf einen Massenmarkt bringen."