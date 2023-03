Das Spiel von Hideo Kojima und Microsoft schreitet voran

Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben Microsoft und Kojima Productions ein bevorstehendes Projekt zusammen. Dies ist eine Art Cloud-basiertes Spiel, von dem wir wirklich nichts wissen, abgesehen von dem sehr vagen Kommentar von Hideo Kojima selbst, der es als etwas beschrieben hat, das er schon immer machen wollte.

Während wir immer noch keine Ahnung haben, was der brillante Branchenveteran zusammen mit Xbox Game Studios kreiert, wissen wir jetzt, dass das Projekt voranzukommen scheint. Gestern besuchten die Teams von Xbox Game Studios Publishing zum ersten Mal Kojima Productions in Japan, "um eine aufregende Reise zu beginnen".

Diese Beschreibungen lassen uns glauben, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Stadium befindet, so dass es wahrscheinlich viele Jahre dauern wird, bis wir sehen können, was es ist. Noch... Es ist Kojima, also sind wir offiziell interessiert, da es fast sicher ein experimenteller und einzigartiger Titel wird.