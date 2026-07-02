Das Spiel Rafa Jódar gegen Pablo Carreño wurde gestern Abend wegen fehlender Beleuchtung auf Court 2 unterbrochen: Wann wird es wieder aufgenommen?

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Ein Wimbledon-Spiel in der zweiten Runde zwischen den Spaniern Rafael Jódar und Pablo Carreño Busta wurde wegen der Nacht unterbrochen: Das fehlende künstliche Licht auf Platz 2 machte eine Fortsetzung unmöglich, und das Spiel wurde unterbrochen, als Carreño mit zwei Sätzen führte: 3:6, 6:3, 1:6, 2:1.

Jódar, einer der jugendlichen Sensationen der Saison, wurde bei seinem ersten Seniorenauftritt in Wimbledon (und im Gras) von dem 34-jährigen Carreño überwältigt, gewann nur 30 % der Zweitaufschlagpunkte und verwandelte nur zwei von neun Breakbällen.

Zurück bei Roland Garros führte Carreño Busta jedoch ebenfalls mit zwei Sätzen gegen Jódar, schied aber schließlich in den nächsten drei Sätzen aus. Jódar erreichte schließlich das Viertelfinale in Roland Garros.

Donnerstag, Tag 4 in Wimbledon, ist voll mit Matches, darunter die zweiten Runden für Taylor Fritz, Alex de Muñaur, Alexander Zverev, Elena Rybakina oder Iga Swiatek, aber das Jódar gegen Carreño Busta-Match wird heute (sofern Jódars Knöchel es zulässt, da er während des Spiels eine medizinische Pause brauchte) in der zweiten Runde von Court 2 wieder aufgenommen. nach dem Match zwischen Taylor Fritz und Patrick Kypson, das um 12:00 Uhr MESZ, 11:00 Uhr BST beginnt. Das bedeutet, dass Jódar gegen Carreño erst um 13:30 Uhr MESZ, 12:30 Uhr BST fortgesetzt wird.