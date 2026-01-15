Das Spiel New Life is Strange wird nächste Woche vorgestellt

Genau eine Woche ist vergangen, seit Ben schrieb, dass das europäische Altersbewertungsgremium etwas eifrig gewesen sei und im Grunde die Existenz eines neuen Life is Strange-Spiels angekündigt habe, aber jetzt ist es an der Zeit, es offiziell zu machen.

Square Enix bestätigt, dass das nächste Life is Strange am 20. Januar um 18 Uhr GMT / 19 Uhr MEZ vorgestellt wird. Sie sind nicht bereit zu bestätigen, dass der Titel Life is Strange: Reunion sein wird, aber die Figuren, die im kurzen Teaser am Bildschirm vorbeigehen, sehen definitiv aus wie Max Caulfield und Chloe Price aus dem Original, daher hat PEGI ihre Beschreibung offensichtlich genau getroffen.

Life is Strange: Double Exposure haben die Fans 2024 gespalten, daher wird es interessant sein zu sehen, was sie über dieses Wiedersehen später in diesem Jahr denken.