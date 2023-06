Das Spiel Indiana Jones erscheint nur für PC und Xbox Series

Ein großer Teil des The Darkness-Teams ist auch an der Entwicklung beteiligt.

MachineGames über Indiana Jones: "Wir stellen sicher, dass alles, was wir tun, zur Überlieferung passt"

am 24. Juni 2022 um 15:02 NEWS. Von David Caballero

Jerk Gustafsson erzählt Gamereactor, dass sein Lieblingsfilm Raiders of the Lost Ark ist: "Wir schauen uns das Spiel ziemlich genau an".