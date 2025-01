Das Spiel hinter Balatros Inspiration kommt auf Konsolen

HQ

Das äußerst beliebte Indie-Spiel Balatro, das für sein einzigartiges Gameplay bekannt ist, wurde vom Arcade-Roguelike Luck Be a Landlord aus dem Jahr 2023 inspiriert, bei dem die Spieler aufgefordert werden, einen Spielautomaten zu benutzen, um immer höhere Mieten zu zahlen. Ursprünglich für PC, Android und iOS erhältlich, wird Luck Be a Landlord am 6. Februar seinen Weg für PS4, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch finden. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, dem Spielautomaten Symbole hinzuzufügen, um ihre Gewinne zu steigern, und bietet eine komplexe Strategie hinter dem scheinbar einfachen Gameplay. Auch wenn es einfach erscheinen mag, wurde das Spiel weithin für seine Tiefe und Vielfalt an Symbolkombinationen gelobt. Interessanterweise gibt es keine Mikrotransaktionen und erlaubt es den Spielern nicht, echtes Geld zu spielen, was es zu einer rein strategischen Erfahrung macht.

Freuen Sie sich darauf, Luck Be a Landlord auf Ihrer Konsole auszuprobieren?