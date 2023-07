Das Spiel G.I. Joe Snake Eyes hat die Vorproduktionsphase begonnen

HQ

Atomic Arcade arbeitet derzeit an einem G.I. Joe-Spiel, aber anstatt eines über das Franchise zu machen, konzentriert sich dieses auf den coolsten Charakter von allen: Snake Eyes. In den 80er Jahren gab es keinen kleinen Jungen, der nicht ein Ninja werden wollte, nachdem er gesehen hatte, wie Snake Eyes die Panzer und Kampfjets von Cobra zu Metallschrott trat.

Und jetzt hat das Team bekannt gegeben, dass das Projekt voranschreitet, und erklärt, dass das Spiel die Konzeptphase verlassen hat und dass die Vorproduktion offiziell begonnen hat:

"Wir haben kürzlich das Führungsteam von Wizards of the Coast hier in unserem Studio in Raleigh, North Carolina, empfangen, um über unsere Fortschritte in den letzten anderthalb Jahren bei der Entwicklung des Konzepts für das GI Joe Snake Eyes-Spiel zu berichten, und wir sind unglaublich stolz und aufgeregt, mitteilen zu können, dass wir offiziell unsere Konzeptphase verlassen und mit der Vorproduktionsphase der Entwicklung begonnen haben!"

Das Ziel ist es, Snake Eyes zu einem echten AAA-Erlebnis zu machen, und das Team erklärt, was als nächstes passieren wird:

"Diese nächste Phase, die Vorproduktion, wird sich darauf konzentrieren, das Spiel und das Team für die vollständige Produktion und dann für die Veröffentlichung vorzubereiten. Wir werden an vielen wichtigen Dingen arbeiten, wie z. B. der Fertigstellung von Entwicklungspipelines, der Identifizierung und dem Erreichen von Grafik- und Leistungszielen und dem Höhepunkt eines vertikalen Slice-Meilensteins, der einen endgültigen Qualitätsquerschnitt von Gameplay-Loops, Technologie, Funktionen, Mechaniken, Grafik und Audio zeigt, die Teil der endgültigen Version des Spiels sein werden. Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen, und wir könnten nicht stolzer auf die Arbeit sein, die wir geleistet haben, und auf das Spiel, das wir machen!"

Wir gehen davon aus, dass das fertige Spiel noch mindestens zwei Jahre entfernt ist, aber zumindest ist es schön zu wissen, dass wir in Zukunft ein Snake Eyes-Spiel bekommen.