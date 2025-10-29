Das Spiel des Avalanche-Mitbegründers erhält einen 10-sekündigen postapokalyptischen Teaser

Nach seinem Ausscheiden bei den Avalanche Studios und der Arbeit an den Just Cause-Spielen gründete Christofer Sundberg ein neues Studio, Liquid Swords, wo er heute als Chief Creative Officer (CCO) tätig ist. Der Debüttitel von Liquid Swords, der derzeit als Spiel 1 bezeichnet wird, hat uns mit ein paar Bildern angeteasert, aber jetzt haben wir unser erstes Filmmaterial aus dem Spiel.

Zugegeben, dieser Teaser ist auf Twitter/X nur zehn Sekunden lang, aber Sundberg ging auf die Antworten auf die Posts über den Teaser ein, um ein wenig mehr über das Spiel zu sprechen. Der Clip selbst zeigt eine heruntergekommene Stadt, die zumindest ein wenig postapokalyptisch aussieht.

Sundberg selbst beschrieb das Spiel als "eher wie... Verrückter Max.... Payne", als ein Nutzer glaubte, dass es sich um eine Art Science-Fiction-Richtung handelte. Es ist unwahrscheinlich, dass wir genau wissen, was Sundberg bedeutet, bis wir wesentlich mehr vom Spiel sehen, aber im Moment vermuten wir, dass es eine Menge Zerstörung geben wird, wenn Spiel 1 uns mehr zu zeigen hat.