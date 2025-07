Das Spiel Blackbird von Zenimax Online Studios wurde abgesagt, um die Ressourcen für Fallout zu erhöhen

HQ

Eines der Projekte, das während der Massenentlassungen von Microsoft in der letzten Woche einen Schlag erlitten hat, war das Online-Rollenspiel Blackbird von Zenimax Online Studios. Es wurde berichtet, dass es so vielversprechend war, dass Microsoft-Führungskräfte kaum aufhören konnten, es zu spielen.

In der neuesten Folge des Xbox Two-Podcasts erzählt uns Jez Corden, Redakteur von Windows Central, mehr über die Schließung und warum die Entscheidung getroffen wurde. Er sagt, dass es letztendlich darauf hinauslief, dass Microsoft mehr Ressourcen freisetzen wollte, um sich auf ein sichereres Franchise wie Fallout zu konzentrieren, etwas, nach dem der Markt derzeit schreit:

"Nach dem, was ich gehört habe, war es ein Fall von Kompromissen und dass das Programm zur Erweiterung von Fallout 5 und einfach Fallout im Allgemeinen der Ort ist, an dem sie beschlossen haben, die Investitionen zu tätigen, und wo das Geld in einen todsicheren Gewinn umgewandelt wird."

Es wurde weithin gemunkelt, dass Bethesda an einem Remaster von Fallout 3 arbeitet, das die gleiche Prämisse wie The Elder Scrolls IV: Oblivion hat, aber bisher wurde noch nichts angekündigt. Fallout 5 soll ebenfalls in Arbeit sein, ist aber angeblich noch in der Zukunft, und es ist leicht vorstellbar, dass dieses Team durch die Abschaltung von Blackbird mehr Ressourcen erhalten könnte.