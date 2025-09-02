Das Spider-Man-Kostüm von Tobey Maguire ist offiziell im Verkauf

HQ

Es ist nur noch etwas mehr als ein Monat bis Halloween, und wir wissen, dass sich viele von euch für Partys und andere Veranstaltungen in Schale werfen werden. Einige ehrgeizige Leute haben wahrscheinlich bereits mit der Planung begonnen, aber wenn Sie es noch nicht getan haben, haben wir einen tollen Tipp für Sie.

Propstore Auction hat das Kostüm von Tobey Maguire in Spider-Man 2 aus dem Jahr 2004 und dessen Nachfolger Spider-Man 3, der drei Jahre später Premiere feierte, gelistet. Das Unternehmen schreibt:

"Dieses Kostüm wurde während der Produktion beider Filme verwendet und es wird angenommen, dass es am Set stark verwendet wurde. Es handelt sich um den ersten filmtauglichen Tobey Maguire Spider-Man-Anzug, der jemals von Propstore versteigert wurde, und ist ein seltenes und äußerst begehrenswertes Stück aus der definitiven Live-Action-Spider-Man-Trilogie. Als Emblem einer der beliebtesten Superhelden-Darstellungen verkörpert es die technische Innovation und das visuelle Vermächtnis von Sam Raimis bahnbrechendem Franchise."

Aber... Natürlich hat es seinen Preis, an der Spitze zu stehen, und es gibt derzeit ein Gebot von 85.000 US-Dollar, was unter dem Mindestbetrag liegt. Der Verkäufer erwartet, dass der Anzug bis zu 200.000 US-Dollar einbringt, sodass Sie eine Vorstellung davon haben, wie viel Sie ausgeben sollten, wenn Sie das Gefühl haben, dass dies das ideale Kostüm für Sie wäre.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, müssen Sie sich mit einem Schaufensterbummel im Instagram-Post unten begnügen, wie der Rest von uns Normalsterblichen. Es ist schließlich ziemlich schneidig...