Das Sonic-Universum hat jetzt eine offizielle Zeitleiste

Fans diskutieren oft über die Zeitleiste von The Legend of Zelda Spielen und gehen sehr in die Tiefe, um alles so gut wie möglich zusammenzufügen, während Nintendo selten etwas tut, um zu helfen.

Aber selbst die Sonic the Hedgehog -Spiele haben eine Zeitleiste und ohne Vorwarnung hat Sega jetzt offizielle Details dazu präsentiert, was NintendoLife bemerkt hat. Die Zeitleiste bietet einige große Überraschungen, nicht zuletzt, dass ein seltsamer Titel wie der Dreamcast-Klassiker Sonic Shuffle (ein Mario Party Herausforderer aus dem Jahr 2001) als Kanon gilt und zwischen Sonic Adventure und Sonic Adventure 2 platziert wird.

Die Zeitleiste ist nicht 100% umfassend, gibt aber ein überraschend gutes Bild des Sonic -Universums und wird Fans Spaß machen, die sich lange gefragt haben, ob Sonic Free Riders vor oder nach Sonic Rush Adventure spielt. Schauen Sie sich die Zeitleiste auf der japanischen Website von Sonic an.