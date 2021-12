Das Skript zur dritten Staffel von The Witcher ist wohl schon fast fertig

HQ

Am vergangenen Freitag debütierte die zweite Staffel der Netflix-Produktion The Witcher. Die Live-Action-Adaption von Andrzej Sapkowskis mittelalterlichen Fantasy-Romanen setzt die Abenteuer des erfahrenen Monstertöters Geralt von Riva fort und obwohl noch nicht alle die neuen Episoden gesehen haben, hat die Schriftstellerin Lauren Schmidt Hissrich bereits die nächsten Folgen grob skizziert. Im Gespräch mit Techradar erfahren wir, dass das Drehbuch für die dritte Staffel schon so gut wie beendet sei:

"Eigentlich [war] es unsere letzte Woche im Autorenzimmer. Wir sind fast fertig mit der Drehbuchphase und es ist unglaublich. Ich bin wirklich begeistert, wie sich die Staffel entwickelt, weil sie auf meinem Lieblingsbuch in der Saga basiert - Die Zeit der Verachtung."

"Ich habe das Gefühl, dass die Staffeln 1 und 2 das Spielfeld für all das Große, was [dort] passieren wird, geschaffen haben. Aber der kreative Prozess fängt jetzt erst richtig an. Wir haben die Drehbücher und [setzen] jetzt die Regisseure [darauf an], bringen die Schauspieler wieder zurück und fangen wirklich an, tiefer einzutauchen, zurückzudenken und sicherzustellen, dass es die perfekte Staffel wird."

Es wird nicht erwähnt, wann die dritte Staffel von The Witcher ausgestrahlt werden soll, doch schaut man sich die Wartezeit zwischen Staffel 1 und Staffel 2 an, dann sollten wir mit Staffel 3 vermutlich nicht vor 2023 rechnen.