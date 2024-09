Das Skript Joker: Folie à Deux wurde mehrfach zerrissen

HQ

Joker: Folie à Deux klingt, als wäre es hinter den Kulissen genauso verrückt gewesen, wie seine Stars auf der Leinwand zu sehen sein werden, wobei Regisseur Todd Phillips einen Einblick in die extrem unorthodoxen Methoden gibt, die bei der Produktion im Spiel sind.

Phillips enthüllte, dass es während der Dreharbeiten nicht ungewöhnlich war, dass Teile des Drehbuchs in Fetzen gerissen und komplett neu gestartet wurden.

Lady Gaga, der sich Phillips und Joaquin Phoenix für die Fortsetzung angeschlossen hat, sagte: "Wir haben uns sehr oft in Joaquins Trailer getroffen und manchmal haben wir das Drehbuch einfach zerrissen und von vorne angefangen. Es war ein wirklich cooler, befreiender Prozess."

Phillips stimmte zu und schien nicht frustriert zu sein. Er sagte: "Meine Aussage über Joaquin ist, dass er der Tunnel am Ende des Lichts ist. Du denkst, okay, diese Szene funktioniert, lass sie uns einfach drehen, und Joaquin sagt: 'Nein, nein, nein, lass uns einfach kurz darüber sprechen' und es ist drei Stunden später und du schreibst es auf eine Serviette neu.

"Das Tolle an Lady Gaga ist, dass sie sich wirklich behauptet, sowohl abseits der Kamera, wenn wir im Trailer sind und Dinge auseinandernehmen - was sie wahrscheinlich die Nacht verbracht hat, bevor sie es gelernt hat - als auch vor der Kamera. Es war keine Kleinigkeit."

So manisch das auch klingt, zumindest haben sie nicht mitten in der Aufnahme alles zerrissen. Wir hoffen, dass sich all die harte Arbeit und die kreative Freiheit auszahlen, wenn der Film im Oktober der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (danke, IGN).