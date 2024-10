Das Six Invitational 2025 findet in Boston statt

HQ

Seit vielen Jahren haben wir erwartet, dass das Six Invitational -Turnier in Montreal, Kanada, dem Geburtsort von Rainbow Six: Siege, veranstaltet und ausgetragen wird. Aber Ubisoft hat begonnen, alternative Veranstaltungsorte zu erkunden, da die Veranstaltung 2024 in Sao Paulo, Brasilien, stattfindet, und jetzt wissen wir, wo auch die Veranstaltung 2025 stattfinden wird.

Die 2025 Six Invitational wird weiterhin in Amerika stationiert sein und nach Boston, USA, reisen. Das abschließende und wichtigste Turnier dieser Saison wird 20 der besten Teams aus der ganzen Welt zusammenbringen, um um einen Teil des Preispools von 3 Millionen US-Dollar zu kämpfen, wobei die Finaltage zwischen dem 14. und 16. Februar auch vor einem Live-Publikum im MGM Music Hall im berühmten Fenway Park stattfinden. Das gesamte Event beginnt am 3. Februar, aber die früheren Spiele werden kein Live-Publikum bieten, sondern nur die teilnehmenden Teams werden hinter verschlossenen Türen gegeneinander antreten.

Ubisoft hat angekündigt, dass ab sofort Tickets für das Turnier verfügbar sind. Das bedeutet, wenn Sie die Action live miterleben möchten, können Sie sich ab heute ein Ticket sichern.

Da Stage 2 der Wettkampfszene derzeit im Gange ist, wer ist Ihrer Meinung nach der Favorit für die 2025 Six Invitational ?