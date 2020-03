Das Jahr geht schnell voran und da wir uns bereits dem Frühling nähern und draußen erste Blumen ihre Blüten öffnen, sollten wir uns auf die Spiele konzentrieren, die im März bei uns ankommen. In der neuesten Folge unserer monatlichen Videoserie "Games to Look For" werfen wir einen Blick auf einige der (aus unserer Sicht) vielversprechendsten Titel, die in diesem Monat veröffentlicht werden. Sind diesmal wieder einige echte Perlen dabei, haltet eure Augen danach offen.

You watching Werben