Das sind unsere Gameplay-Highlights von Resident Evil Resistance

Heute sind unsere frischen Eindrücke zu Resident Evil 3 online gegangen, das Game haben wir kürzlich bei einer Veranstaltung in London in die Hände bekommen (unsere Vorschau findet ihr an dieser Stelle). Das epische Einzelspielerabenteuer war aber nur die halbe Arbeit, denn nach dem Aufwärmen konnten wir uns mit einigen Kollegen zusammensetzen, um Resident Evil Resistance auszuprobieren. Resistance ist das eigenständige Multiplayer-Spiel, das neben dem RE3-Remake Anfang April veröffentlicht wird. In den unteren Videos findet ihr unsere Gameplay-Highlights und weitere Eindrücke zum Spielgeschehen der beiden Parteien. Wem das nicht genügt, der findet in unserem Vorschauartikel weitere Einordnung, sowie unsere exklusiven Clips aus der noch nicht fertigen Version des kommenden Vier-gegen-Eins-Horrorspiels.

You watching Werben

You watching Werben