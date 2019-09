Das sind unsere drei Highlights der Tokyo Game Show 2019

Gamereactor war für euch in der letzten Woche auf der Tokyo Game Show in Japan unterwegs und dort konnten wir eine Menge cooler Spiele sehen. Das Event bot jede Menge Indies, Merchandise und natürlich einige spannende Blockbuster. Das Mehrspielerspiel Resident Evil: Project Resistance wurde auf der Messe vollständig enthüllt und wir haben mit Hideo Kojima über Death Stranding gesprochen. Welche weiteren Überraschungen wir in Japan gesehen haben, verrät euch Andreas in seinem Highlightvideo, sowie in fünf Episoden eines Video-Tagebuchs, die wir für euch unten noch einmal gebündelt aufgelistet haben. Was war euer TGS-Highlight?

