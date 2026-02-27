Das sind die Starter-Pokémon für Pokémon Winde und Pokémon Wellen!

HQ

Die diesjährigen Pokémon Presents haben mit der Ankündigung der neuen Generation von Pokémon-Spielen: Pokémon Waves und Pokémon Winds, eine Bombe platzen lassen. Wir kennen jetzt auch die Starter-Pokémon für dieses neue Abenteuer.

Einerseits haben wir Browt, ein Gras-Typ-Küken; auf der anderen Pombon, ein Feuer-Welpe; und (mein aktueller Favorit) Gecqua, ein Wasser-Gecko.

Von dieser neuen Generation gibt es noch viel zu entdecken, und wir müssen noch eine ganze Weile warten, um die weiterentwickelten Formen des Starter-Trios zu sehen, aber bisher sieht das Spiel deutlich besser aus als die letzten paar Pokémon-Spiele. Wir hoffen, dass diese Generation den Erwartungen aller Fans gerecht wird.

Welchen Starter wirst du wählen?