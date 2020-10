Das sind die Spiele, die ihr im Oktober spielen solltet

Die erste Jahreshälfte von 2020 war spieletechnisch ziemlich überzeugend, doch seit dem lauwarmen Sommer sitzen einige Spieler auf dem Trockenen. Im Oktober warten zahlreiche hochwertige Titeln auf uns, um die Spieler wieder auf den Geschmack zu bringen und sie für die neuen Konsolen einzustimmen. Im folgenden Video stellen wir euch einige der Titel vor, die wir völlig subjektiv besonders spannend finden. Auf welche Games freut ihr euch in den kommenden Wochen?

You're watching Werben

Das beliebte Beuteltier Crash Bandicoot wird schon in Kürze zurückkehren, während EA Star Wars: Squadrons und das diesjährige FIFA-Spiel auspackt. Auf dem PC können die Strategiespielfans bald Age of Empires III: Definitive Edition spielen und in den MMO-Welten wartet das neue Expansion-Pack World of Warcraft: Shadowlands darauf, den zahlenden Abonnenten die Zeit zu stehlen.

Nintendo nutzt die Feierlichkeiten anlässlich des 35. Geburtstags von Super Mario, um mit einem neuen Battle-Royale-Twist den bekannten Jump'n'Run-Spaß neu zu erfinden. Die Japaner fahren außerdem das tolle Pikmin 3 Deluxe auf und präsentieren uns diesen Monat Mario Kart Live: Home Circuit. Das Ballett endet mit einem weiteren Zeitfresser in Form des Open-World-Actionspiels Watch Dogs: Legion, sowie mit dem nächsten Kapitel von Supermassive Games' The Dark Pictures: Little Hope.