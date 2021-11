Das sind die Nominierten der Game Awards 2021

HQ

Um 2 Uhr am 10. Dezember beginnen die diesjährigen Game Awards, die wir hier bei Gamereactor zusammen mit 102 anderen Gaming-Webseiten auf aller Welt auserkoren haben. Welche Videospiele aus Sicht der Medien in den verschiedenen Kategorien zu den Besten der Besten des Jahres 2021 gehören, seht ihr unten in der langen Liste. Ihr dürft daraus eure ganz persönlichen Lieblinge wählen, indem ihr diesen Link aufsucht und für eure Favoriten abstimmt. Stimmt ihr den Nominierungen zu oder nicht?

Das Spiel des Jahres 2021



Beste Direktion



Beste Narrative



Beste Performance



Bestes Audio-Design



Bester Soundtrack/Beste Musik



Bester künstlerischer Stil



Bestes Actionspiel



Bestes Action-Adventure



Bestes Familienspiel



Bestes Kampfspiel



Bestes Rollenspiel



Beste Simulation/Bestes Strategiespiel



Bestes Sportspiel/Rennspiel



Bestes Mehrspielerspiel



Bestes VR-/AR-Spiel



Bestes Indie-Game



Bestes Indie-Debüt



Bestes Mobile-Game



Beste fortlaufende Unterstützung



Bester Community-Support



Das Spiel, das den größten Eindruck hinterlassen hat



Innovation beim Thema Barrierefreiheit



Das Spiel, auf das sich die meisten Leute freuen



Content-Creator des Jahres 2021





Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg



Bestes E-Sport-Spiel



Beste/r E-Sport-Athlet/in





Chris "Simp" Lehr

Heo "ShowMaker" Su

Magomed "Collapse" Khalilov

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Tyson "TenZ" Ngo



Bestes E-Sport-Team



Beste/r E-Sport-Coach





Airat "Silent" Gaziev

Andrey "ENGH" Sholokhov

Andrii "B1ad3" Horodenskyi

James "Crowder" Crowder

Kim "kkOma" Jeong-gyun



Bestes E-Sport-Event