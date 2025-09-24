Das sind die neuen Autos im Gran Turismo 7 September-Update

HQ

Das September-Update für Gran Turismo 7 wird als 1.63 angesehen und wie immer sind fünf neue Autos in dieser Datei enthalten, zusammen mit einer Reihe neuer "Standorte" für den beliebten Fotomodus des Spiels. Für alle, die sich reinere Rennwagen erwartet hatten, dürfte das eine echte Enttäuschung sein, denn der September in Gran Turismo 7 reimt sich offenbar auf Langeweile. Hier sind die kommenden Autos in 1.63:

• Hyundai ELANTRA N '23

• MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25

• Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

• Toyota Land Cruiser FJ40V '74

• Toyota RAV4 Adventure '20