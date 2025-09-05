Das sind die meistgespielten Rennspiele auf Steam

HQ

Das Sim-Racing-Genre erlebt derzeit eine Phase enormen, extremen Wachstums und während Arcade-Rennserien wie Need for Speed, Ridge Racer, Burnout und alles dazwischen den Bach runtergehen, wollen die Spieler ihre Zeit eindeutig in Spielen verbringen, die echte Rennen so weit wie möglich simulieren. Die einzige Ausnahme, die natürlich die Regel bestätigt und sonst nichts, ist Forza Horizon 5, das weiterhin die Steam-Charts anführt. Allerdings ist BeamNG immer noch unangefochten die Nummer eins, was sich mit jedem Monat, der vergeht, so bizarr anfühlt, wenn man bedenkt, dass es immer noch nur eine Art fortgeschrittene Physik-Demonstration ist.

(1) BeamNG.drive (Spitzenzahl gleichzeitiger Spieler) 28.954

(2) Forza Horizon 5 (Spitzenzahl an gleichzeitigen Spielern) 23.739

(3) Assetto Corsa (Spitzenwert an gleichzeitigen Spielern) 16.885

Welches ist derzeit dein meistgespieltes Rennspiel?