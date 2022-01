Das sind die größten Gaming-Trends der Twitter-Nutzer aus 2021

HQ

Auch Twitter schließt das Jahr 2021 mit einem leckeren Zahlensalat ab, denn das Unternehmen hat all die Themen, die Nutzer der Social-Media-Plattform im vergangenen Jahr bewegen konnte, in einem aufschlussreichen Report kategorisiert. 2021 wurden 2,4 Milliarden Beiträge mit eindeutigem Spielebezug veröffentlicht, was laut der Datenkrake eine Steigerung von 14 Prozent gegenüber des Vorjahres darstellt. Besonders beschäftigt waren die Leute in den letzten drei Monaten, was vermutlich an den jährlichen Blockbuster-Veröffentlichungen und den Award-Shows, auf denen die Spiele des Jahres gekürt wurden, liegt.

Genshin Impact war auch 2021 das Game, das die höchste Reichweite nach sich zog. Das liegt nicht nur an der Live-Service-Struktur des Anime-Gacha-Spiels, sondern auch an den Fan-Artists, die auf der Plattform eigene Zeichnungen der vielen Charaktere teilen. Das zweitwichtigste Gaming-Thema auf Twitter war im letzten Jahr Apex Legends, das Battle-Royale-Spiel von Respawn Entertainment.

Japan, die USA und Südkorea führen die Liste der Länder an, aus denen die meisten spielebezogenen Themen stammen. Nutzer aus Großbritannien und Frankreich sind im europäischen Raum besonders meinungsstark, doch die deutschen Twitter-Nutzer scheinen am Gaming-Diskurs nicht übermäßig interessiert zu sein. Wer mehr über die großen Themen, reichweitenstarke Accounts und E-Sport-Teams erfahren möchte, findet hinter diesem Link alle weiteren Informationen.