Das sind die Gewinner der DevGAMM Awards 2024

Wenn dieser Artikel veröffentlicht wird, geht die DevGAMM in Cascais, in der Nähe von Lissabon, in Portugal, in ihrer zweiten Ausgabe im Land zu Ende. Gamereactor hat über die Veranstaltung berichtet und mehrere Referenten und Entwickler in Videos interviewt, die ihr in den kommenden Tagen auf der Startseite finden werdet. Aber als Abschlussakt werden gerade die AA und Indie DevGAMM Awards verliehen. Wir aktualisieren diesen Artikel nach und nach, einschließlich aller Kategorien und Gewinner, die sich einen Preispool von 100 Dollar teilen. Die Liste sieht wie folgt aus:

BESTES SPIEL AUS PORTUGAL



ARC SEED von Massive Galaxy Studios



Demon Spore von DinoBoss



Gloomy Juncture von Filipe Rodrigues / Subtales Studio



Die Nacht ist grau von whalestork



[GEWINNER] Townseek von Whales And Games



WAHL DER ENTWICKLER



#DRIVE Rally von Pixel Perfect Dude



Konstanz von btf GmbH



Europa von Novadust



Exophobie durch Zarc Attack



[GEWINNER] Beyond The Board von Fragile Shapes Studios



ABSTIMMUNG DER COMMUNITY



How to Die: A Hope Beneath von Shireishi Production



Kingdom Rush 5: Allianz von Ironhide Game Studio



[GEWINNER] Kotas neue Reise von KotaMotaGames



PVKK: Planetenverteidigungska



nonenkommandant von Bippinbits



dEmpire of Vampire von Vameon



DAS FESSELNDSTE HANDYSPIEL VON APTOIDE



Codename: Ocean Keeper von RetroStyle Games



Hattori: Battle Clash von Funky Monkey



[GEWINNER] Junkineering von Coleplay LTD



Pup Champs von Afterburn



Sunset Hills von Cotton Game



BESTES INDIE-SPIEL VON TINYBUILD