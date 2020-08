Das sind die (aus unserer Sicht) wichtigsten Spiele des Monats August 2020

Das Jahr 2020 schreitet mit großem Tempo voran, sieben Monate liegen bereits hinter uns. Im August warten aber noch ein paar herausragende Spiele auf uns, auch wenn nicht alle ganz taufrisch sind. In unserer monatlichen Videoserie "Games to Look For" führen wir euch durch die kommenden Wochen und werfen dabei einen Blick auf all die Titel, die wir persönlich am spannendsten finden. Mit Spannung erwarten wir Horizon: Zero Dawn auf dem PC, das neue Wasteland 3 und natürlich Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Welche Games habt ihr im Blick?

