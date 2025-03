Das sind die 25 besten Spieler in der 25-jährigen Geschichte der EuroLeague

HQ

In den letzten Wochen hat die Turkish Airlines EuroLeague über die Medien die 25 besten Spieler des Wettbewerbs bekannt gegeben, seit das aktuelle Format der Basketball-Liga im Juni 2000, also vor 25 Jahren, ins Leben gerufen wurde. Er stammt aus einer Auswahl von Stimmen von EuroLeague-Cheftrainern, die eine Meisterschaft gewonnen haben, ehemaligen All-Decade-Teammitgliedern und MVPs sowie in geringerem Maße von Medienvertretern (10 %) und Fans (10 %).

Die endgültige Gruppe von 5 Spielern wurde diese Woche bekannt gegeben, so dass wir endlich eine Liste der All-25 EuroLeague-Teams aus den besten Teams des Wettbewerbs der letzten 25 Jahre haben. Die Zukunft des Wettbewerbs könnte jedoch von der Ankunft der europäischen NBA-Liga geprägt sein, die ein halboffenes Format sein könnte, an dem die Top-Teams der EuroLeague teilnehmen können, so jüngste Berichte.

Die 25 besten Spieler in der Geschichte der EuroLeague:



Rudy Fernandez



Sarunas Jasikevicius



Shane Larkin



Manu Ginobili



Kostas Sloukas



Luka Doncic



Milos Teodosic



Dejan Bodiroga



Georgios Printezis



Walter Tavares



Dimitris Diamantidis



Mike James



Vasilije Micic



Anthony Parker



Sergio Rodriguez



Nando De Colo



Sergio Llull



Ramunas Siskauskas



Vassilis Spanoulis



Nikola Vujcic



Mike Batiste



Bogdan Bogdanovic



Kyle Hines



Juan Carlos Navarro



Theo Papaloukas