Das sind alle Änderungen, die auf Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty zukommen

Die kommende Erweiterung Phantom Liberty ist nur noch wenige Wochen entfernt und am 26. September ist Weihnachten für alle Fans dystopischer Zukunftsvisionen. Dies wird eine ganze Reihe ziemlich umfangreicher Änderungen für Cyberpunk 2077 bedeuten, selbst wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr hart verdientes Geld nicht in die Erweiterung zu investieren, und CDPR hat dieses Update einfach 2.0 genannt.

Zu den Dingen, die das kostenlose Update bietet, gehören brandneues Kampfverhalten für NPCs, ein überarbeitetes Skill-System, Verbesserungen der Benutzeroberfläche, neue Radiosender und Musik, ein neues System für die Arbeitsweise der Polizei im Spiel, mehr Gadgets und Cyberware und vieles, vieles mehr. Nicht schlecht, wenn wir das so sagen dürfen, es klingt wirklich nett und in vielerlei Hinsicht vielleicht das, was das Spiel von Anfang an hätte sein sollen. Aber besser spät als nie.

Das kostenpflichtige Update, Phantom Liberty, enthält all das und noch viel mehr, und sowohl es als auch Update 2.0 werden für PC, PS5 und Xbox Series veröffentlicht. Sie haben sich klugerweise dafür entschieden, die alte Konsolengeneration zu überspringen.

Werdet ihr wieder Cyberpunk 2077 spielen, wenn die Erweiterung am 26. September erscheint?