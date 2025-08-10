Das Sims-Brettspiel erscheint diesen Monat

HQ

Es ist ein wahr gewordener Traum für alle, die sowohl Brettspiele als auch Die Sims lieben. Es wurde offiziell angekündigt, dass ein Die Sims-Brettspiel Mitte August erscheinen wird – genauer gesagt am 15. August. Für nur 20 US-Dollar können Sie bereits jetzt ein Exemplar bei Amazon vorbestellen.

Das Spiel ist für zwei bis fünf Spieler konzipiert und zielt darauf ab, den Geist des Videospiels zu bewahren und gleichzeitig einige Anpassungen vorzunehmen, um als Tabletop-Erlebnis zu funktionieren. Jeder Spieler erhält ein Ziel und eine Persönlichkeit, die er verkörpern kann, und während des Spiels zieht er Karten, die verschiedene Lebensereignisse darstellen – und reagiert dabei auf sie. Die Spieler erkunden ein Spielbrett, das einer kultigen Die Sims-Nachbarschaft nachempfunden ist, und sammeln "SIMbols" mit dem ultimativen Ziel, als Erste genügend passende SIMbols zu sammeln, um ihr persönliches Lebensziel zu erreichen.

Die Beschreibung von Amazon lautet:

Erwecke die geliebte und herrlich unberechenbare Welt von Die Sims zum Leben und erlebe einen neuen Spielabend! Schließe dich deinen Freunden und deiner Familie – und unvergesslichen Sims aus vergangenen Jahren – an, während du deine Reise planst. Wirst du Chaos stiften und versuchen, Grim zu entkommen, oder strebst du nach beruflichem Erfolg? Was machst du als nächstes, wenn du wieder von vorne anfangen musst? Die Möglichkeiten sind endlos, wenn du bekannte Schauplätze erkundest, dich mit kultigen Sims verbindest und deine Ziele erreichst, den Sieg zu erringen! Empfohlen für 2-5 Spieler ab 12 Jahren.

Eines für Ihre Brettspielsammlung?