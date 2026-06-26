Das Shrek-Spin-off Donkey bekommt endlich ein Veröffentlichungsdatum

Der Donkey Spin-off-Film hat sein Veröffentlichungsdatum. Eddie Murphy spricht offiziell wieder den geliebten, vierbeinigen Begleiter von Mike Myers' Oger Shrek, aber er kehrt nicht nur für das kommende Shrek 5 zurück. Er wird uns außerdem ganz zurück zur Ursprungsgeschichte von Donkey führen, im eigenständigen Film Donkey, der am 30. Juni 2028 veröffentlicht wird.

Das gibt uns mehr als zwei Jahre Zeit, bis wir den Ursprung von Donkey sehen, aber es wird gelinde gesagt ein einzigartiger sein. Über Variety erzählt der Film, wie ein Donkey Donkey wurde, die Figur, die wir alle kennen und lieben. Aus dem ursprünglichen Shrek-Film wissen wir, dass Donkey s Besitzer ihn weggegeben hat, nachdem er zu sprechen begann und so ein nerviges Haustier wurde. Es ist unbekannt, ob das weiterhin Kanon bleiben wird oder ob wir uns auf eine andere Geschichte im Ursprung von Donkey konzentrieren werden.

Shrek-Spin-off-Filme haben sich bereits als erfolgreich erwiesen. Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch ist immer noch ein hochgelobter Animationsfilm, und auch wenn wir bezweifeln, dass wir Donkey in seinem eigenen Film gegen den Tod antreten werden, wird er mit Sicherheit das Interesse von Shrek-Fans weltweit wecken.

Donkey wird von Charlie Bean inszeniert, produziert von Rebecca Huntley und mitinszeniert vom DreamWorks-Veteranen Matt Flynn. Alle drei haben bereits an vielen großen Animationsfilmen gearbeitet, mit starkem Fokus auf Comedy.