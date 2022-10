Das Sci-Fi-Action-Adventure Hubris wird nach der Veröffentlichung von PC VR auf PS5 PS VR2 veröffentlicht

HQ

Die vergangene Gamescom hatte einige signifikante Unterschiede zu denen, die vor einer dreijährigen Pause kamen, und einer davon war die erhöhte Anzahl interessanter Virtual-Reality-Titel. Bei Gamereactor haben wir über Fast Travel Games, Dark Slope oder Hellsweeper gesprochen, ganz zu schweigen von Cosmonious High oder The Last Worker, aber heute wollen wir uns auf das Spiel konzentrieren, mit dem wir mehr Zeit verbracht haben: Hubris, von Cyborn.

"Wir haben versucht, ein Spiel zu entwickeln, das für ein breites Publikum zugänglich ist, aber immer noch die Leute anzieht, die mit VR vertraut sind und nach den großen VR-Titeln suchen", sagt Engine-Ingenieur Wouter Beert im Video unten, "und so begannen wir mit diesem Action-Adventure-Spiel mit viel Plattforming und natürlich einer wirklich schönen Erzählung, um alles zusammenzuhalten, und im Laufe des Spiels werden Sie Holen Sie sich einfach immer mehr Herausforderungen, während Sie immer noch neue schöne Welten erleben".

Hybris war interessant in Bezug auf die visuelle Wiedergabetreue, kleine immersive Details (wie das Gefühl von Unebenheiten auf dem Boden, seine Gesichtsmodelle oder wie es verhindert, dass Grafiken beschnitten werden) und die abwechslungsreiche, aber nicht zu stressige Art von Action, die es liefert, einschließlich Schießen, Klettern oder Erkunden und Behandeln verschiedener Objekte. Think Star Wars: Tales from the Galaxy meets Lone Echo II.

Obwohl wir im Video mit der Oculus Quest 2 spielen, war es im PC VR (Rift) -Modus, da das Spiel vor dem Ende dieses Jahres in erster Linie auf Desktop-VR "für alle wichtigen Headsets" veröffentlicht wird. Danach werden die Entwickler "etwas Zeit in einen Quest 2-Port stecken", aber es wird es nicht auf Sony PS4s alte Generation VR schaffen, da der PlayStation-Port "exklusiv PS5 mit der PS VR2" sein wird, angesichts der empfohlenen Spezifikationen.

Das Spiel wird der erste Einstieg in eine neue Sci-Fi-Transmedia-Saga von Cyborn sein und in seiner "ziemlich großen Geschichte" spielst du die Rolle eines Rekruten, der vom Triple-O geschickt wurde, um den Agenten Cyanha im Twin-Plant-System zu finden. Die Kampagne wird etwa vier bis fünf Stunden dauern.