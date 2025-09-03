Das Sci-Fi-Setting von Exoborne wird sowohl "glaubwürdig" als auch "realistisch" sein.

HQ

Alle Abenteuerspiele finden irgendwo statt, und die Treue dieses Ortes ist oft das, was das Spiel ausmacht oder zerstört. Wenn die Entwickler nicht überzeugen können, wird es flach fallen, denn der Drang, die Welt zu erkunden und kennenzulernen, wird darunter leiden, während eine wirklich interessante Spielwelt in einigen Fällen dazu führen kann, dass wir mittelmäßiges Gameplay entschuldigen, um mehr von einem aufregenden und spektakulären Ort zu sehen.

Exoborne, entwickelt von der schwedischen Firma Sharkmob AB, ist ein taktischer Extraktions-Shooter mit einem Sci-Fi-Thema, der in einer Zukunft der USA spielt, die von extremen Naturkatastrophen verwüstet wird. David Caballero von Gamereactor Spanien hatte während der Gamescom die Gelegenheit, mit Lore-Master Jimmy Wilhelmsson zu sprechen, und er erzählte uns von der Arbeit, die mit der Erschaffung einer fesselnden Welt verbunden war:

"Zunächst einmal spielt Exoborne in Amerika, im Südosten Amerikas, das von extremen Naturgewalten zerrissen wird. Das ist also wirklich die Mission, ein Amerika aufzubauen, das die Menschen wiedererkennen, aber das ist immer noch nicht unsere Welt. Es ist ein alternatives Universum."

Er erklärt die Herausforderungen, die es mit sich bringt, es in einer Live-Service-Welt überzeugend zu machen, die normalerweise keine lineare Erzählung hat, und sagt, dass diese spezielle Welt ziemlich stark davon abhängt, dass man ein Exo-Rig hat:

"Das Exo-Rig spielt hier also wirklich die Hauptrolle. Es ist auch das, was du in der Geschichte voranbringst. Du machst nicht, wie in vielen anderen Spielen, Fortschritte, deine Charakterfähigkeiten, deine Talente oder deine Charakterklassen. Du machst wirklich Fortschritte bei den Exo-Rigs selbst. Sie spielen die Hauptrolle, und so verwenden wir sie auch in der Welt. Sie sind also sehr mit der Welt verbunden."

Er erklärte weiter, wie sie daran arbeiten, diese Sci-Fi-Welt der Naturkatastrophen und Exo-Rigs bodenständig und glaubwürdig wirken zu lassen:

"Wir haben ein Colton County als einen Ort geschaffen, an dem man sich wirklich im Südosten Amerikas fühlen kann, nachdem es durch den Einsturz auseinandergerissen wurde. So viele Dinge wie die Fast-Food-Läden, die Feuerwehrstationen, die Polizeistationen, die Sheriff-Stationen, all das deutet auf eine sehr zusammenhängende Welt hin, in der man tatsächlich das Gefühl hat, ja, ich bin in Colton County.

"Es könnte existieren. Es könnte dort gewesen sein, wo jemand, den ich kenne, aufgewachsen ist oder was auch immer. Und dieses zusammenhängende Gefühl macht alles glaubwürdig und macht die Fantasie des Spielers schließlich realistischer, denke ich. Es geht mehr um die kleinen Details der Umgebung, die die Spieler spüren und um sich herum finden werden, als um etwas, das einem sehr ins Gesicht fällt."

Wenn ihr sehen wollt, wie Sharkmob AB es geschafft hat, eine aufregende Welt zu erschaffen, solltet ihr die Gelegenheit nutzen, es während der Playtest auszuprobieren, die zwischen dem 16. September und dem 7. Oktober stattfindet. Wenn Sie teilnehmen möchten, gehen Sie zu Steam und melden Sie noch heute Ihr Interesse an.

