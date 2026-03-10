Das Schweizer Parlament genehmigt Entschädigung für Opfer von Bränden in Crans-Montana Bar

HQ

Das Schweizer Unterhaus hat eine einmalige Zahlung von 50.000 Schweizer Franken (64.000 US-Dollar) an Überlebende und trauernde Familien nach dem tödlichen Silvesterbrand in der Le Constellation-Bar genehmigt. Das Feuer im Skigebiet Crans-Montana forderte 41 Todesopfer und 115 Verletzte.

Der sogenannte Solidaritätsbeitrag soll den Opfern der Katastrophe schnell finanzielle Unterstützung bieten. Die Maßnahme war bereits von der Oberkammer der Schweizerischen Bundesversammlung genehmigt worden und ebnet nun den Weg für Zahlungen an die Krankenhauspatienten und an die Familien der Verstorbenen.