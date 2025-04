Das Schicksal von TikTok hängt in der Schwebe, da die Frist für ein Verbot in den Vereinigten Staaten näher rückt

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Da die Frist am 6. April für TikTok näher rückt, um einen nicht-chinesischen Käufer zu finden oder mit einem Verbot in den Vereinigten Staaten konfrontiert zu werden, wird Donald Trump in diesen Tagen einen endgültigen Vorschlag prüfen, der die Zukunft der App in Amerika neu gestalten könnte.

Schlüsselfiguren seiner Regierung, darunter Vizepräsident JD Vance und Handelsminister Howard Lutnick, orchestrieren die Gespräche, wobei sich Private-Equity-Akteure wie Blackstone und Andreessen Horowitz als potenzielle Investoren positionieren.

Die sich entwickelnden Verhandlungen verdeutlichen die Überschneidung von nationalen Sicherheitsbedenken und strategischen wirtschaftlichen Manövern, da Washington versucht, TikTok aus dem chinesischen Besitz von ByteDance zu lösen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dieser Deal mit hohen Einsätzen entwickeln wird.