Das Scheitern der AAA-Handyspiele: Resident Evil 2 Remake spielte kaum 100.000 Dollar ein

Während sich die meisten von uns in den Gaming-Medien auf Titel konzentrieren, die für PC und Konsolen erscheinen, ist die Wahrheit, dass die größte Spielerbasis (und die größten Gewinne) im mobilen Gaming-Spektrum zu finden sind. Manchmal fast unschuldig, manchmal als Raubtiere, sind Micropayment-Richtlinien in mobilen Spielen viel weiter verbreitet und etabliert als in anderen Formaten. Und Unternehmen wollen ihre IPs in dieses lukrative Geschäft einbringen.

Das Problem ist, dass mobile Gamer wollen, dass ihre Erfahrungen einfach, schnell und routinemäßig sind, dass sie in sehr kurzen Sitzungen konsumiert werden, und sie wollen nicht viel Geld für AAA-Spiele ausgeben, die auch High-End-Geräte erfordern. Etwas, das Capcom mit dem Remake von Resident Evil 2 auf die harte Tour lernen musste. Seit seiner Veröffentlichung und bis heute haben weniger als 10.000 Benutzer diese Version des Spiels auf iOS gekauft, und die meisten von ihnen taten dies, als es nur 10 US-Dollar kostete.

Seitdem ist es am 7. Januar dieses Jahres auf 40 US-Dollar gestiegen und weniger als 200 Menschen haben es gekauft. Insgesamt hat die mobile Version von Resident Evil 2 Remake laut VGC etwa 100.000 US-Dollar eingebracht. Das ist eine lächerliche Menge für ein Spiel dieser Größenordnung.

Was denkst du, und glaubst du, dass die großen Publisher aufhören werden, ihre AAA-Titel auf den Mobile-Gaming-Markt zu bringen?