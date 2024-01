Das Samsung S24 Ultra bringt eine große Veränderung für Ihr Smartphone

HQ

Samsungs neues S24 Ultra ist vollgepackt mit vielen Funktionen, die auch das S23 Ultra großartig gemacht haben. Es gibt einige Verbesserungen in der Hülle und anderen Details zu entdecken, aber das Hauptschlagwort dieses Telefons und das, worüber Samsung Sie begeistern möchte, ist Galaxy AI.

Grundsätzlich wird dieses Telefon von KI angetrieben. Nun, nicht in der Weise, dass es in absehbarer Zeit plötzlich einen eigenen Verstand entwickeln wird, sondern in dem Sinne, dass es maschinelles Lernen nutzen kann, um für Sie nützlicher zu sein. Zumindest in der Theorie.

In unserem neuesten Quick Look werfen wir einen Blick auf das Samsung S24 Ultra und wägen ab, wie viel Unterschied die neue Galaxy-KI wirklich macht. Schauen Sie es sich unten an: