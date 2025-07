Das Saisonfinale der Formel E wird offiziell in "The Marvel Fantastic Four London E-Prix 2025" umbenannt

HQ

Die Formel E, ein viel weniger bekannter Wettbewerb als die Formel 1, bei dem Elektroautos zum Einsatz kommen, greift auf viele Marketingstrategien zurück, um sich vor allem bei jungen Menschen bekannt zu machen. Anfang des Jahres heuerten sie Internet-Prominente und Influencer an und machten sie zu Fahrern für ein Schaurennen in Miami.

Und jetzt, für das Staffelfinale (die elfte Saison des Wettbewerbs endet mit den Rennen am 26. und 27. Juli) haben sie sich mit den Marvel Studios und ihrem Film The Fantastic Four: First Steps zusammengetan, der ebenfalls an diesem Wochenende in die Kinos kommt, und gehen sogar so weit, ihn "The 2025 Marvel Fantastic Four London E-Prix" zu nennen.

Eine der Besonderheiten dieses Motorsports, die 2020 von der FIA anerkannt wurde, ist der "Attack Mode", ein strategisches Feature, das dem Fahrer während eines Rennens einen zusätzlichen Leistungsschub gibt und ihn dazu verpflichtet, von der Ideallinie abzufahren und durch eine ausgewiesene Zone zu fahren, um sich zu aktivieren. Bei den nächsten beiden Rennen in London wird diese Zone mit Elementen der Filmreihe thematisiert.

Der Fantastic Four London E-Prix wird zwei Rennen in London austragen, am Samstag und Sonntag um 17:00 Uhr BST und 18:00 Uhr MESZ, anders als sonst, um nicht mit denen der Formel 1 in Belgien zusammenzufallen.